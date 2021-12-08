В Татарстане объявили конкурс на лучшую афишу для «Театрального Приволжья»

В Татарстане объявили конкурс на лучшую разработку афиши и плаката окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщили в Министерстве культуры Татарстана.

В состязании будут две возрастные категории – дети от 6 до 17 лет и молодежь от 18 до 30 лет. На конкурс принимаются живописные работы (рисунки) высокого уровня и работы, во время создания которых использовались компьютерные технологии и графические программы.

Заявки на конкурс принимаются до 25 января 2022 года на электронный адрес theatres.fest@mail.ru. Не забудьте сделать пометку «Конкурс афиш».

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — общественный проект, созданный для вовлечения молодежи в театральную среду, чтобы расширить культурный кругозор молодых людей.