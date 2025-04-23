В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

С 24 по 26 апреля в Татарстане ожидается аномально жаркая погода – среднесуточные температуры превысят норму на 9-12 градусов. В отдельные дни столбики термометров могут подняться до +27°C.

В связи с этим в республике до 11 мая действует особый противопожарный режим. Под запретом оказались разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, а также любые другие действия с открытым огнем. Власти призывают жителей соблюдать осторожность, чтобы избежать возгораний в условиях экстремально высоких температур.