В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

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Республика
23 апреля 2025  14:16

С 24 по 26 апреля в Татарстане ожидается аномально жаркая погода – среднесуточные температуры превысят норму на 9-12 градусов. В отдельные дни столбики термометров могут подняться до +27°C.

В связи с этим в республике до 11 мая действует особый противопожарный режим. Под запретом оказались разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, а также любые другие действия с открытым огнем. Власти призывают жителей соблюдать осторожность, чтобы избежать возгораний в условиях экстремально высоких температур.

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