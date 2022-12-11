 В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной гололедицы и ледяных дождей
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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной гололедицы и ледяных дождей

Такие погодные условия сохранятся до завтрашнего утра.

Республика
11 декабря 2022  11:48
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной гололедицы и ледяных дождей. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике. 

Опасные погодные условия сохранятся в ближайшие три часа, в течение сегодняшнего дня и вечера, а также утром 12 декабря. 

В МЧС РТ отметили, что диаметр гололедных отложений составит до 20 мм и более.

Кроме того, ледяные дожди могут покрыть льдом электропровода и деревья.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанское МЧС предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий.

«В связи с выходом на Европейскую территорию России активного циклона в Республике Татарстан в период с 10 по 12 декабря 2022 года ожидается существенное ухудшение погоды», – подчеркнули в ведомстве.

 

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