В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной гололедицы и ледяных дождей. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

Опасные погодные условия сохранятся в ближайшие три часа, в течение сегодняшнего дня и вечера, а также утром 12 декабря.

В МЧС РТ отметили, что диаметр гололедных отложений составит до 20 мм и более.

Кроме того, ледяные дожди могут покрыть льдом электропровода и деревья.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанское МЧС предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий.

«В связи с выходом на Европейскую территорию России активного циклона в Республике Татарстан в период с 10 по 12 декабря 2022 года ожидается существенное ухудшение погоды», – подчеркнули в ведомстве.