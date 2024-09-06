В Татарстане объявили штормовое предупреждение о 4-м классе пожароопасности

В связи с сохраняющейся сухой и ветреной погодой в Татарстане продолжает действовать штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах. По данным Гидрометцентра республики, с 8 по 13 сентября 2024 года в регионе сохранится 4 класс пожарной опасности.

Власти призывают жителей и гостей республики быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Не разводить костры в лесу и на прилегающих территориях. Не бросать непотушенные спички и окурки. Не оставлять в лесу мусор, особенно промасленные или пропитанные горючими веществами материалы. И не выжигать сухую траву на своих участках.