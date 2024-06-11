В Татарстане объявлена повышенная пожарная опасность в лесах: что нельзя делать в ближайшие дни

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Республика
11 июня 2024  10:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане введен режим повышенной пожарной опасности в лесах. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.  Согласно прогнозам синоптиков, с 12 по 17 июня на территории республики сохранится высокая пожарная опасность – это 4-й класс. 

В такой период наиболее высокая вероятность, что леса в республике могут загореться. Минимизировать риски помогает определенный свод правил, к соблюдению которого призывают татарстанцев. При 4-м классе пожарной опасности категорически запрещается:

  • Использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.
  • Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок.
  • Применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.
  • Оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.

Жителям республики рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности и не создавать условий для возникновения пожаров.

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