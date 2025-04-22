В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров

Гидрометцентр республики предупреждает о высокой пожарной опасности в лесах с 23 по 27 апреля 2025 года. В этот период в ряде районов прогнозируется 4-й класс пожарной опасности.



Введены строгие ограничения: запрещено разводить костры, использовать открытый огонь в хвойных лесах, на торфяниках и участках с сухой травой. Особое внимание уделяется мерам предосторожности - нельзя бросать горящие спички или сигареты, использовать легковоспламеняющиеся материалы на охоте, а также оставлять промасленные материалы в неположенных местах.



Специалисты призывают жителей соблюдать осторожность и напоминают, что нарушение этих правил может привести к масштабным пожарам с серьезными последствиями для природы и населения.