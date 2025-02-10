В Татарстане объявлены размеры фитр-садаки, фидии и нисаба

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10 февраля 2025  15:33

Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) официально объявило размеры фитр-садаки, фидии и нисаба на предстоящий месяц Рамадан в 2025 году. Решения были приняты Советом улемов и Советом казыев ДУМ РТ. Согласно опубликованной информации, установлены следующие размеры:

  • Нисаб для выплаты закята (по золоту): 720 000 рублей
  • Нисаб для выплаты фитр-садаки (по серебру): 57 000 рублей
  • Минимальный размер фитр-садаки: 200 рублей
  • Фитр-садака для обеспеченных (выплачивающих закят): 1 100 рублей
  • Фидия (искупление за пропущенный пост): 400 рублей за день

Начало священного месяца Рамадан ожидается 28 февраля 2025 года после захода солнца. Первый день поста приходится на 1 марта (суббота). Первая молитва таравих (20 рака'атов, согласно ханафитскому мазхабу) будет совершена в мечетях Татарстана 28 февраля после ночной молитвы Иша.

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