В Татарстане объявлены размеры фитр-садаки, фидии и нисаба

Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) официально объявило размеры фитр-садаки, фидии и нисаба на предстоящий месяц Рамадан в 2025 году. Решения были приняты Советом улемов и Советом казыев ДУМ РТ. Согласно опубликованной информации, установлены следующие размеры:

Нисаб для выплаты закята (по золоту): 720 000 рублей

Нисаб для выплаты фитр-садаки (по серебру): 57 000 рублей

Минимальный размер фитр-садаки: 200 рублей

Фитр-садака для обеспеченных (выплачивающих закят): 1 100 рублей

Фидия (искупление за пропущенный пост): 400 рублей за день

Начало священного месяца Рамадан ожидается 28 февраля 2025 года после захода солнца. Первый день поста приходится на 1 марта (суббота). Первая молитва таравих (20 рака'атов, согласно ханафитскому мазхабу) будет совершена в мечетях Татарстана 28 февраля после ночной молитвы Иша.