В Татарстане очаги непарного шелкопряда занимают 62 тысячи га

Несмотря на проведенные в этом году мероприятия по ликвидации непарного шелкопряда в Бавлинском, Бугульминском, Болгарском, Азнакаевском и Лениногорском лесничествах, на общей площади 12,2 тыс. га, специалисты Минлесхоза РТ обнаружили новые очаги вредителя.

По предварительным данным, общая площадь новых очагов по республике составляет 61,8 тыс. га. Новые очаги отмечены в Альметьевском, Заинском и Нижнекамском районах. В этом сезоне для обработки лесных насаждений использовались биологические препараты, как наземным, так и авиационным способом. Специалисты оценивают эффективность в 92%.

Более точные данные об эффективности проведенных мероприятий и новых очагах вредителя будут известны в осенний период.