 В РТ в лобовом столкновении легковушки и грузовика погиб человек
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В РТ в лобовом столкновении легковушки и грузовика погиб человек

Двое участников ДТП были доставлены в Чистопольскую ЦРБ.

Республика
12 декабря 2021  11:45
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане на трассе автодороги Алексеевское-Альметьевск (Москва-Пекин) у села Малый Красный Яр произошло ДТП со смертельным исходом. На этом участке дороги лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль «Лада» и грузовик «МАЗ», сообщает МВД по РТ.

По предварительным данным, водитель «Лады» на скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с грузовиком «МАЗ». От полученных травм водитель «Лады», молодой человек 2000 года рождения, скончался на месте.

Пассажир легковушки – парень 2003 года рождения и водитель «МАЗа» –  мужчина 1986 года рождения с различными травмами были доставлены в Чистопольскую ЦРБ.

 

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В РТ в лобовом столкновении легковушки и грузовика погиб человек
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