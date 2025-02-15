В Татарстане определены размеры фитр-садаки, фидии и нисаба на месяц Рамадан 2025 года

28 февраля 2025 года после захода солнца начнется священный месяц Рамадан. В связи с этим Совет улемов и Совет казыев Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) утвердили размеры фитр-садаки, фидии и нисаба для мусульман региона.

Основные положения:

- Нисаб для выплаты закята установлен в размере 720 тысяч рублей (расчет по золоту).

- Нисаб для фитр-садаки составляет 57 тысяч рублей (расчет по серебру).

- Минимальный размер фитр-садаки – 200 рублей. Для тех, кто имеет возможность выплачивать закят, сумма фитр-садаки увеличена до 1100 рублей.

- Фидия (искупление за пропущенные дни поста по уважительным причинам) установлена в размере 400 рублей за каждый пропущенный день.

Начало и окончание Рамадана:

- Первый день поста – 1 марта 2025 года (суббота).

- Первый таравих-намаз будет совершен в мечетях Татарстана 28 февраля 2025 года после ночного намаза Иша.

- Продолжительность Рамадана в этом году составит 29 дней. Последний день поста – 29 марта.

- 30 марта (воскресенье) мусульмане отметят праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Таравих-намаз:

В мечетях Татарстана таравих-намаз будет совершаться в соответствии с Ханафитским мазхабом – 20 ракаатов.