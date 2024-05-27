В Татарстане определили порядок проведения Курбан-байрама в 2024 году

Праздничные намазы пройдут во всех мечетях республики. Курбан-байрам будет отмечаться 16 июня, а день Арафа приходится на 15 июня. В ДУМ РТ объявили, что утвержден порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза на 2024 год.

По традиции, верующие будут собираться в мечетях за час до восхода солнца, чтобы совершить гает-намаз через 30 минут после восхода. В Казани утренний намаз запланирован на период с 02:00 до 03:00, праздничный вагаз начнется в 03:00 и продлится до 03:30, а гает-намаз начнется в 03:30. Проповедь на арабском языке, чтение Корана и дуа начнутся в 03:40.

Жертвоприношения начнутся после праздничного намаза и будут проходить в специально отведенных местах до заката 18 июня. Сумма нисаба для жертвоприношения в этом году составляет 51 тысячу рублей.