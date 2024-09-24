В Татарстане определили стоимость детсадов

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Республика
24 сентября 2024  08:09
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане установлен максимальный размер родительской платы за детские сады на 2024 год. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Стоимость будет зависеть от режима работы дошкольной организации (пятидневка или шестидневка), количества часов пребывания ребенка в детсаду, а также направленности дошкольного учреждения (общеразвивающая или компенсирующая/оздоровительная).

Так, ежемесячная плата за посещение ребенком детского сада с пятидневным режимом работы составит от 1013 до 5032 рублей для семей с одним или двумя детьми и от 507 до 2516 рублей – для семей с тремя и более детьми.

Содержание ребенка в детском саду с шестидневной рабочей неделей обойдется родителям значительно дороже. От 4395 до 6045 рублей в месяц на ребенка в семьях с одним или двумя детьми и от 2198 до 3023 рублей – в многодетных семьях.

Отдельно устанавливается плата за посещение ребенком групп компенсирующей и оздоровительной направленности. При этом учитывается состояние здоровья ребенка, наличие у него особых потребностей, в том числе хронических заболеваний, особенностей развития, нарушений речи.

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