 В Татарстане осудят мужчин, поджигавших дома ради получения страховки
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В Татарстане осудят мужчин, поджигавших дома ради получения страховки

Злоумышленник мошенническим путем получили выплаты на 17 млн рублей.

Республика
19 сентября 2022  18:42
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане будут судить двух мужчин за мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере в сфере страхования. Об этом сообщает Прокуратура РТ. 

По данным следствия, в прошлом году злоумышленники подожгли около пяти домов в Лаишевском районе и Казани, чтобы получить страховые выплаты. Таким образом они заработали 17 млн рублей. Кроме того, по этой же схеме они хотели получить возмещение на 7,9 млн рублей, однако страховая компания поняла, что это обман.

В настоящее время один из мужчин находится под домашним арестом, а другой в следственном изоляторе.

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