В Татарстане откроется 3D-музей, освященный специально военной операции

Члены гуманитарного штаба «Молодой гвардии» создали в Казани первый 3D-музей. Уникальная выставка будет посвящена героям СВО – российским военнослужащим.

По мнению инициатором, этот музей позволит молодежи погрузиться в события спецоперации через технологии виртуальной реальности.

Новое пространство представляет собой выставку для которой на входе будут предоставляться очки виртуальной реальности. Технологии в формате интерактива помогут увидеть картину спецоперации. В музее представлены причины начала СВО и последствия обстрелов.

Музей расположился на улице Жуковского.