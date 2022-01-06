 В Татарстане открылась еще одна ледовая переправа через Каму
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В Татарстане открылась еще одна ледовая переправа через Каму

Переправа вмещает до 3,5 тонн автотранспорта.

Республика
6 января 2022  16:14
Автор:
Карина Кострулева

Сегодня после освидетельствования в Татарстане открылась ледовая переправа через Каму. Она проходит по маршруту село Покровское Елабужского района и поселок Красный Ключ Нижнекамского района РТ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

«Протяженность переправы — 640 м, движение одностороннее, ширина одной полосы — 20 метров, расстояние между полосами — 150 м. Разрешено движение транспортных средств массой до 3,5 тонн», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что расстояние между селом Покровское и поселком Красный Ключ с открытием переправы сократилось на 90 км.

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