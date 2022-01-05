 В Татарстане открыли ледовую переправу через Волгу
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В Татарстане открыли ледовую переправу через Волгу

Протяженность дороги составила 3,2 тыс. метров.

Республика
5 января 2022  11:11
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане открыли ледовую переправу через Волгу по маршруту поселок Аракчино — Верхний Услон. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Выход на переправу разрешен транспортным средствам массой менее 3,5 тыс. тонн. Длина дороги составила 3,2 тыс. метров, движение одностороннее. Ширина одной полосы 20 м, а расстояние между ними 150 м. 

Переправа сокращает путь с Аракчино до Верхнего Услона на 60 км.

Ранее «КВ» сообщали, что в Мамадышском районе РТ открыта переправа через Каму в сторону поселка Новый Закамский.

 

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