В Татарстане открыли отреставрированные здания, связанные с жизнью Тукая

В Татарстане завершилась реставрация двух исторически значимых объектов. В селе Новый Кырлай Арского района обновили дом крестьянина Сагди, где провел детские годы будущий классик татарской литературы. Специалисты восстановили кровлю, деревянные конструкции и инженерные коммуникации здания. Об этом сообщил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Рядом с усадьбой также отреставрировали художественно-мемориальный музей поэта. В ходе работ обновили оконные и дверные блоки, интерьеры, укрепили фасад и модернизировали систему безопасности. Эти объекты, связанные с жизнью и творчеством Тукая, теперь открыты для посетителей в обновленном виде.