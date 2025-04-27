В Татарстане открыли отреставрированные здания, связанные с жизнью Тукая

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Республика
27 апреля 2025  15:28

В Татарстане завершилась реставрация двух исторически значимых объектов. В селе Новый Кырлай Арского района обновили дом крестьянина Сагди, где провел детские годы будущий классик татарской литературы. Специалисты восстановили кровлю, деревянные конструкции и инженерные коммуникации здания. Об этом сообщил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Рядом с усадьбой также отреставрировали художественно-мемориальный музей поэта. В ходе работ обновили оконные и дверные блоки, интерьеры, укрепили фасад и модернизировали систему безопасности. Эти объекты, связанные с жизнью и творчеством Тукая, теперь открыты для посетителей в обновленном виде.

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