В Татарстане открыли завод по производству лифтов

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Республика
24 апреля 2024  10:48
Автор:
Эндже Гарафиева

В промышленном парке «Зеленодольск» прошло торжественное открытие предприятия полного цикла по производству пассажирских лифтов «Татлифт». В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В 2020 году мы рассматривали этот проект, и сегодня он уже представлен здесь. Есть большие планы по выпуску продукции, это и скоростные лифты, и другие модели», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Строительство завода длилось четыре года, накануне Госстройзавод выдал заключение о соответствии требованиям. Было привлечено 950 млн рублей.

В год здесь будет выпускаться до 1,5 тысячи лифтов. В дальнейшем планируется увеличение производственных объемов вдвое. К 2030 году планируется возвести испытательную башню, а также запустить производство комплектующих. К этому времени создадут 300 рабочих мест.

По словам главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, завод станет гордостью муниципалитета, так как продукция сегодня крайне востребована.

Отправлять татарстанские лифты будут к заказчикам по всей стране, рассматривают и экспорт. Ожидается, что Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ будет использовать продукцию завода в программе по замене устаревшего лифтового оборудования.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

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