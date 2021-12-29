 В Татарстане открылись две новые поликлиники – в Зеленодольске и Агрызе
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В Татарстане открылись две новые поликлиники – в Зеленодольске и Агрызе

В открытии поликлиник принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Республика
29 декабря 2021  15:08
Автор:
Ольга Ильина

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в открытии детской поликлиники в Зеленодольске и поликлиники в Агрызе – по видеосвязи. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Премьер-министр отметил, что медицинские учреждения были построены в исключительно сжатые сроки. Он выразил благодарность строителям и всем, кто участвовал в оснащении новых поликлиник.

«Уверен, что ввод в строй поликлиник окажет существенное положительное влияние на состояние здоровья населения. Желаю успешной деятельности медперсоналу, который будет работать в прекрасных условиях», –  добавил глава Правительства республики и вручил награды.

Обе поликлиники оснащены современным медицинским оборудованием. Алексей Песошин особо подчеркнул, что здоровье граждан являлось и является центром внимания руководства республики.

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