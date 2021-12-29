В Татарстане открылись две новые поликлиники – в Зеленодольске и Агрызе

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в открытии детской поликлиники в Зеленодольске и поликлиники в Агрызе – по видеосвязи. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Премьер-министр отметил, что медицинские учреждения были построены в исключительно сжатые сроки. Он выразил благодарность строителям и всем, кто участвовал в оснащении новых поликлиник.

«Уверен, что ввод в строй поликлиник окажет существенное положительное влияние на состояние здоровья населения. Желаю успешной деятельности медперсоналу, который будет работать в прекрасных условиях», – добавил глава Правительства республики и вручил награды.

Обе поликлиники оснащены современным медицинским оборудованием. Алексей Песошин особо подчеркнул, что здоровье граждан являлось и является центром внимания руководства республики.