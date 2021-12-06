 В Татарстане открылся VI туристический форум «Ориентиры будущего»
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В Татарстане открылся VI туристический форум «Ориентиры будущего»

В этом году форум ориентирован на тренды развития туризма, к которым относится цифровизация.

Истории
6 декабря 2021  12:48
Автор:
Карина Кострулева

Сегодня в Казани открылся шестой туристический форум «Ориентиры будущего. Мероприятие продлится с 5 по 7 декабря на площадке отеля Kazan Palace by Tasigo. 

«Мы действительно с претензий на первые места в туризме и очень за это боремся. <...> Если говорить о трендах, то основные трендами являются: событийность, стихийность, в поисках счастья и спасибо пандемии», — выступила с приветственным словом заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. 

В этом году форум ориентирован на тренды развития туризма, к которым относится цифровизация. Те, кто не смог принять участие из-за отсутствия QR-кода смогли посмотреть прямой эфир.

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