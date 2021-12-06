В Татарстане открылся VI туристический форум «Ориентиры будущего»

Сегодня в Казани открылся шестой туристический форум «Ориентиры будущего. Мероприятие продлится с 5 по 7 декабря на площадке отеля Kazan Palace by Tasigo.

«Мы действительно с претензий на первые места в туризме и очень за это боремся. <...> Если говорить о трендах, то основные трендами являются: событийность, стихийность, в поисках счастья и спасибо пандемии», — выступила с приветственным словом заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

В этом году форум ориентирован на тренды развития туризма, к которым относится цифровизация. Те, кто не смог принять участие из-за отсутствия QR-кода смогли посмотреть прямой эфир.