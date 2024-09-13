В Татарстане открывается сезон охоты на лося и пушного зверя

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Республика
13 сентября 2024  14:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане с 15 сентября любители охоты смогут отправиться на охоту на пушных зверей, таких как зайцы-русаки, лисицы, волки и корсаки. Также открывается сезон охоты на лосей всех возрастов. Разрешение на добычу пушных будет действовать до конца зимы 2025 года – до 28 февраля, а вот охота на лосей завершится раньше – 10 января 2025 года.

Госкомитет РТ по биоресурсам напоминает, что отправляясь на охоту, важно иметь при себе все необходимые документы и неукоснительно соблюдать правила охоты и технику безопасности. Не стоит забывать и о правилах пожарной безопасности в лесах, а также о нормах добычи охотничьих ресурсов.

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