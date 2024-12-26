В Татарстане отмечается рост заболеваемости свиным гриппом

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Республика
26 декабря 2024  14:38

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, в ходе пресс-конференции, озвучила цифры по заболеваемости различными респираторными инфекциями. Так, за неделю с 16 по 22 декабря, в республике зафиксировано 13711 случаев ОРВИ и гриппа.

Спикер отметила, что это на 8% ниже, чем неделей ранее. При этом из 30 случаев гриппа 10 пришлось на вирус гриппа А подтипа H1N1 или свиной грипп. Он отличается от остальных типов более тяжелым ходом течения болезни и возможными тяжелыми осложнениями.

Любовь Авдонина посоветовала жителям при первых симптомах обращаться к врачам, а не заниматься самолечением. А также не отпускать заболевших детей в школу или садики до полного выздоровления.

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В Татарстане отмечается рост заболеваемости свиным гриппом
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