В Татарстане отменили несколько электричек в связи с переходом на зимний режим

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Город
26 сентября 2024  14:27
Автор:
Эндже Гарафиева

С 30 сентября прекратят свою работу пригородные поезда №6001 Казань – Свияжск, №6440 Казань – Арск и №6431 Арск – Казань. Это связано с переходом на зимний период и сезонным снижением пассажиропотока, отметили в мэрии.

Вместо них пассажиры смогут воспользоваться ежедневными электричками №6301 Казань – Свияжск и №6306 Свияжск – Казань, которые ранее курсировали только по определенным дням.

Кроме того, в ежедневный режим работы переходит и пригородный поезд №6434, который будет отправляться из Казани в Арск в 13:14.

С 5 октября отменяется движение поездов №6301 и №6306, курсирующих по маршруту Казань – Тюрлема – Казань по выходным дням.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

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