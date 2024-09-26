В Татарстане отменили несколько электричек в связи с переходом на зимний режим

С 30 сентября прекратят свою работу пригородные поезда №6001 Казань – Свияжск, №6440 Казань – Арск и №6431 Арск – Казань. Это связано с переходом на зимний период и сезонным снижением пассажиропотока, отметили в мэрии.

Вместо них пассажиры смогут воспользоваться ежедневными электричками №6301 Казань – Свияжск и №6306 Свияжск – Казань, которые ранее курсировали только по определенным дням.

Кроме того, в ежедневный режим работы переходит и пригородный поезд №6434, который будет отправляться из Казани в Арск в 13:14.

С 5 октября отменяется движение поездов №6301 и №6306, курсирующих по маршруту Казань – Тюрлема – Казань по выходным дням.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.