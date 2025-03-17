В Татарстане отменили туристический налог в городе Менделеевск

На заседании городского Совета Менделеевска и Совета Менделеевского района было принято решение об отмене туристического налога в городе. Аналогичное решение поддержали три сельских поселения района, где ранее также взимался этот сбор. Об этом сообщил глава муниципалитета Радмир Беляев на традиционном деловом понедельнике.

«К такому решению мы пришли после тщательного анализа текущего и прогнозируемого туристического потока, а также с учетом новых рекомендаций Министерства экономического развития РФ и памятки Федеральной налоговой службы по туристическому налогу», — пояснил Беляев.

Депутаты единогласно поддержали инициативу, что свидетельствует о стремлении местных властей создать более благоприятные условия для развития туризма в регионе.

Туристический налог — это сбор, который взимается с туристов за проживание в средствах размещения (отелях, гостиницах, хостелах и т.д.). Налог направляется на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство территорий и поддержку местных достопримечательностей. Однако в некоторых случаях, как в Менделеевске, его отмена может стимулировать приток туристов, делая регион более привлекательным для посещения.