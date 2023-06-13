В Татарстане отменили все ограничения по коронавирусу

В Татарстане отменили все антиковидные ограничения. В пресс-службе Раиса РТ опубликовали соответствующее распоряжение.

Режим повышенной готовности отменен для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Татарстана. Причиной стала стабилизация эпидемиологической обстановки и снижения риска заболевания коронавирусом.

В ближайшее время Минюст республики подготовит проект о признания постановления №208, которым были введены антиковидыне ограничения в Татарстане, утратившим силу.

Ранее «КВ» сообщали, что ВОЗ отменила статус пандемии у COVID-19. Охват «антиковидными» прививками в мире составляет 66%.