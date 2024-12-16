В Татарстане отменяют выделение земель для парковок электросамокатов

В Татарстане возникла инициатива не выделять земельные участки для размещения стоянок электросамокатов. С этим предложением выступил глава МВД республики Дамир Сатретдинов.

Напомним, в 2021 году обсуждался вопрос о возможности размещения парковок для электросамокатов на муниципальных землях для кикшеринговых компаний по аналогичным договорам.

За первые 11 месяцев 2024 года было зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, что привело к травмам у 39 человек и одной человеческой жизни, унесенной в результате аварии. Ранее случаи с погибшими фиксировались только в 2021 году.

На данный момент в Татарстане зарегистрировано 8580 электросамокатов, что значительно больше по сравнению с 6410 в прошлом году и всего 3100 в 2022.