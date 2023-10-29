В Татарстане отметили 60-летний юбилей студотрядов

«Трудовые отряды имеют огромную историю – это всегда люди с большим энтузиазмом с эффективной работой. Люди, для которых главная ценность – это труд, и благодаря вам уже, вот, в течение шестидесяти лет развиваются социальные проекты, экономика Республики Татарстан, так и страны, в целом», - прокомментировала председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

«Чем мы гордимся, если говорить про студенческие отряды Татарстана, это поддержка, которая есть на уровне региона. У нас есть всего три региона в стране, у которых созданы учреждения, которые профильно занимаются развитием движения студенческих отрядов и Татарстан в этих рядах», - рассказал командир Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Дмитрий Парамонов.

«Благодаря ветеранам студотрядов был заложен фундамент движения. Это те люди, которые воспитали не одно поколение. Спасибо за ваш труд, самоотдачу, наставления», - поблагодарил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В книге «Тебе, моя Родина» рассказывается о работе студенческих отрядов во времена ТАССР, достижениях и трудовых подвигах, формировании кадрового потенциала и личностном росте участников, а также о возрождении студенческих трудовых отрядов в современном формате. Она содержит историю отрядов, штабов, мероприятий, а также воспоминания бойцов, комиссаров, командиров и ветеранов движения.

В честь юбилея была открыта выставка «Энергия молодости и созидания» в Национальном музее республики, где представлены фотографии, документы и личные коллекции, знакомящие с движением студенческих отрядов Татарстана разных лет. Одним из мероприятий, посвященных 60-летию, стала церемония гашения почтовой открытки, которую можно найти в почтовых отделениях по всей России. На открытках изображены бойцы студенческих отрядов разных поколений.