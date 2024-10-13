В Татарстане отопление было запущено в 17 884 многоэтажках

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Республика
13 октября 2024  08:32
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Республике Татарстан отопление было запущено в 17 884 многоквартирных домах. В данный момент жители 94 многоэтажек в Казани и Нижнекамском районе остаются без тепла. Об этом сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин на совещании, проходившем в Доме правительства РТ.

Совещание, на котором также присутствовал премьер-министр РТ Алексей Песошин, проводил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«На сегодняшний день остаются 94 многоквартирных дома, из которых 14 расположены в Казани и 80 – в Нижнекамском районе. Следует отметить, что в 29 из этих домов в Нижнекамске капитальный ремонт еще не завершен», — отметил министр.

Как уточнил Айзатуллин, общий уровень готовности социальных объектов в Татарстане составляет 99,6%. Запущены 3210 котельных, обеспечивающих теплом все учреждения социальной защиты, образования, здравоохранения, спорта и молодежной политики. Тепло также подано в 1 908 культурных объектов; в Чистополе один дом культуры пока остается без отопления из-за продолжающегося капитального ремонта.

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