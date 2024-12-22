В Татарстане отремонтировали почти 1,7 тыс. км автодорог

В Татарстане в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был проведен ремонт 1 693 км автодорог в период с 2017 по 2024 год. Напомним, что с 2017 по 2019 год этот проект функционировал как федеральный приоритетный проект. За время реализации было затрачено 67,8 млрд рублей на ремонт, из которых 40,7 млрд рублей составило федеральное финансирование.

В региональном сегменте за указанный период привели в нормативное состояние 802,9 км дорог: в Казанской агломерации – 515,7 км, в Набережночелнинской – 331,2 км, в Нижнекамской – 43,4 км. Доля региональных дорог, соответствующих нормативам, увеличилась с 46,3% до 51,6%, а в агломерациях достигла 85%.

Национальный проект поспособствовал реализации крупных капитальных строительных объектов, на что направили 16,6 млрд рублей. Среди них – строительство дороги от ул. Несмелова до федеральной дороги М-7 «Волга» через жилой комплекс Серебряный бор (I этап), реконструкция участка дороги Казань – Шемордан с 16,2 км до 21,9 км, а также строительство и реконструкция участков Большого Казанского кольца и Вознесенского тракта.

В процессе реализации проекта применялись современные технологии ремонта. Например, на автодороге Алексеевское – Билярск использовались современные асфальтобетонные смеси, а на мосту на автодороге Большие Кайбицы – Камылово была применена новейшая гидроизоляция для повышения надежности и долговечности конструкций.

В общей сложности на 92,8% объектов (411 из 466) использовались современные технологии, что демонстрирует рост требуемого показателя с 10% в 2019 году до 40% в 2024 году, учитывая введение реестра новых технологий.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин отметил: «Все основные целевые показатели нацпроекта «Безопасные качественные дороги» достигнуты. Нам удалось значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры региона: отремонтированы дороги, реконструированы мосты, установлены современные системы освещения и безопасности. Все это направлено на создание более комфортных и безопасных условий для жителей».

С 2025 года реализация дорожных мероприятий продолжится в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».