В Татарстане отремонтируют два моста за 185 млн рублей

Государственное учреждение "Главтатдортранс" объявило тендер на капитальный ремонт двух мостов в Татарстане. Общая стоимость работ составит 185 миллионов рублей, средства выделят из республиканского бюджета, следует из тендера, размещенного на площадке госзакупок.

Объекты ремонта:

27-метровый мост через реку Секинесь в Новошешминском районе

21-метровый мост через реку Большая Сульча в Черемшанском районе

Для минимизации неудобств для жителей организуют временные объездные пути. Подрядчик должен завершить работы до конца июля 2026 года.

Эти мосты являются важными элементами дорожной инфраструктуры районов. Ремонт позволит продлить их срок службы на 15-20 лет и повысить безопасность движения. В последние годы в Татарстане активно обновляют мостовые сооружения - только в 2024 году отремонтировали 12 подобных объектов.

Напомним, что капитальный ремонт включает замену несущих конструкций, обновление дорожного полотна и укрепление опор. Подрядчика определят по итогам конкурса, который завершится в мае текущего года.