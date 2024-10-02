В Татарстане отвечают на вопросы о контрактной службе онлайн

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Республика
2 октября 2024  16:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители Татарстана и других регионов России, желающие поступить на военную службу по контракту, теперь могут получить всю необходимую информацию онлайн. У пункта отбора на контрактную службу в Казани появилась собственная страница в социальной сети «ВКонтакте».

Администраторы группы оперативно отвечают на вопросы пользователей о порядке заключения контракта, условиях прохождения службы, размерах денежного довольствия и дополнительных выплатах.

Напомним, что в Татарстане действуют беспрецедентные меры поддержки военнослужащих по контракту. Так, единовременная выплата при заключении контракта составляет 1,3 млн рублей. Дополнительно военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей, а также премии за успехи в боевой подготовке и уничтожение вражеской техники.

Для удобства кандидатов в Казани работает специализированный центр «Батыр», где можно пройти все необходимые процедуры оформления документов, медицинское освидетельствование и получить консультации специалистов в течение одного дня.

Подробная информация о службе по контракту в Республике Татарстан доступна на странице пункта отбора во «ВКонтакте».

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В Татарстане отвечают на вопросы о контрактной службе онлайн
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