В Татарстане ожидается дождливая и ветреная погода

3 мая в регионе сохранится облачная погода с осадками. По данным Гидрометцентра РТ, днем прогнозируются небольшие и умеренные дожди, а ночью в отдельных районах возможны сильные ливни с грозами.

Ветер юго-западного и западного направлений усилится до 6-11 м/с, с порывами 15-18 м/с в некоторых районах.

Температурный режим:

Ночью: +4…+9°C

Днем: +9…+14°C

Синоптики рекомендуют жителям республики учитывать погодные условия при планировании выходного дня и быть готовыми к ухудшению видимости на дорогах.