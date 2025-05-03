В Татарстане ожидается дождливая и ветреная погода

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Республика
3 мая 2025  16:32

3 мая в регионе сохранится облачная погода с осадками. По данным Гидрометцентра РТ, днем прогнозируются небольшие и умеренные дожди, а ночью в отдельных районах возможны сильные ливни с грозами.

Ветер юго-западного и западного направлений усилится до 6-11 м/с, с порывами 15-18 м/с в некоторых районах.

Температурный режим:

  • Ночью: +4…+9°C

  • Днем: +9…+14°C

Синоптики рекомендуют жителям республики учитывать погодные условия при планировании выходного дня и быть готовыми к ухудшению видимости на дорогах.

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В Татарстане ожидается дождливая и ветреная погода
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