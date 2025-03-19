В Татарстане ожидается гололедица и сильный ветер

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. В ночь на завтра и утром на дорогах возможна гололедица, а днем ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с.

В Казани ночью прогнозируется небольшой мокрый снег, температура составит от -3 до -5 градусов. Днем осадки продолжатся, а воздух прогреется до +1..+3 градусов.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью температура в регионе будет колебаться от -3 до -8 градусов, а днем – от +1 до +6 градусов. На дорогах местами сохранится гололедица.

Водителям рекомендуют быть осторожными на дорогах, а пешеходам – выбирать обувь с нескользящей подошвой.