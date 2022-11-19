 В Татарстане ожидается мороз до 18 градусов
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В Татарстане ожидается мороз до 18 градусов

В регионе 20 ноября ожидается облачная погода.

Республика
19 ноября 2022  16:27
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане ожидаются морозы до 18 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.  

Синоптики прогнозируют на 20 ноября облачную погоду с прояснениями. В ведомстве отмечают, что осадков не ожидается, лишь днем местами небольшой снег.

Столбик термометра в ночные часы опустится до 8-13 градусов, при прояснениях до 18 градусов ниже нуля. Днем же на территории региона ожидается от 3 до 8 градусов ниже нуля.

При таких погодных условиях автомобилистам советуют  быть осторожнее на дорогах, так как прогнозируется гололедица.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на водоемах Татарстана на время ледостава выставят 10 спасательных постов. Сейчас толщина льда на водоемах составляет 2 см.

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