 В Татарстане ожидается мороз до -23 градусов и снегопад
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В Татарстане ожидается мороз до -23 градусов и снегопад

Максимальная дневная температура дойдет до -13 градусов.

Республика
10 января 2022  19:06
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане ожидается мороз до -23 градусов и снегопад, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем, 11 января, в республике начнется небольшой снегопад и он продлится всю первую половину недели. В ночь на 11 января температура может дойти до -15 градусов, днем потеплеет до -6 градусов. Ожидается умеренный юго-восточный ветер.

В ночь на 12 января температура может составить -18 градусов, днем она поднимется до -8 градусов, на дорогах образуется гололедица.

Холоднее всего будет в ночь на 13 января. В это время суток ожидается мороз до -23 градусов. Северо-восточный ветер плавно перейдет на южный умеренный.

 

 

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