В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +21 градуса

Завтра, 22 июня, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер Минимальная температура ночью от 4 до 9 градусов. Максимальная температура днем до +20 градусов.

В пятницу, 23 июня, в республике также ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер днем местами порывами до 13 м/с. Минимальная температура воздуха +ночью от +4 до +9 градусов Максимальная температура днем до +21 градуса.