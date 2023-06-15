 В Татарстане ожидается переменная облачность и до +28 градусов
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В Татарстане ожидается переменная облачность и до +28 градусов

Без существенных осадков.

Республика
15 июня 2023  09:39
Автор:
Эдуард Салихов

Завтра, 16 июня, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер местами порывами до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью от 8 до 13 градусов. Максимальная температура днем от +23 до +28 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В субботу, 17 июня, в республике также ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер днем местами порывами до 14 м/с. 
Минимальная температура ночью от 8 до 13 градусов. выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до +22..+27 градусов.

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