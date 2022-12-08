 В Татарстане ожидается потепление, а вместе с ним и ледяные дожди
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В Татарстане ожидается потепление, а вместе с ним и ледяные дожди

Погода, которая придет в регион, может выдать полумесячную норму осадков.

Республика
8 декабря 2022  15:22
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане в начале новой недели ожидается потепление, а вместе с этим гололедица на дорогах и возможные ледяные дожди. Об этом «КВ» рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Современная погода такова, что на смену холодному сибирскому антициклону приходит воздух с атлантики, то есть приходит к нам циклон с атмосферными фронтами, которые протянулись от белого до черного моря. Характер погоды будет неустойчивым. Температурный фон сейчас сильно отрицательный и у нас крупные аномалии холода пока сохраняются», — отметил эксперт.

Также по словам метеоролога, сейчас в регионе морозы характерные для последней декады января. Однако уже с понедельника температура придет в климатическую норму. 

«Ожидается оттепель. Однако погода, которая придет к нам может выдать нам полумесячную норму осадков, а у нас месячная норма в декабре 44 мм. Из-за смены двух воздушных масс могут быть ветра, а также не исключаются ледяные дожди, где-то к понедельнику. Ожидаются гололедица на дорогах», — заключил эксперт.

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