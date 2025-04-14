В Татарстане ожидается резкое потепление до +20°

На этой неделе в Татарстане резко повысится температура. По данным Гидрометцентра, регион окажется под влиянием антициклона, поэтому осадков почти не будет.

Сегодня днем воздух прогреется до +4..+10°. Во вторник, 15 апреля, ночью будет +3..+2° (на востоке до -4°), а днем — до +12..+17°. Ветер усилится до 15 м/с.

В среду, 16 апреля, возможен небольшой дождь ночью, но днем осадков не ожидается. Температура ночью +4..+9°, днем — до +14..+19°.

В четверг, 17 апреля, погода останется сухой: ночью +3..-2°, днем +10..+15°, а на западе и юге — до +20°.

В пятницу пройдет слабый дождь, днем +13..+18°. В субботу, 19 апреля, потеплеет до +15..+20°, осадки маловероятны.