В Татарстане ожидается резкое ухудшение погоды

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Республика
8 января 2025  14:27

Метеорологи предупреждают жителей Татарстана о серьезных изменениях погодных условий. В ближайшие дни в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 21 м/с, что соответствует 9 баллам по Шкале Бофорта и классифицируется как штормовой ветер. Для сравнения, ураганным считается ветер, скорость которого превышает 31 м/с.  

Кроме того, синоптики прогнозируют сильный гололед и метель, которая может снизить видимость до 1000 метров и менее.  

Жителям республики рекомендуется быть предельно осторожными, особенно на дорогах. Соблюдайте правила безопасности, избегайте поездок на личном транспорте при плохой видимости и гололеде, а также следите за обновлениями прогнозов погоды. Берегите себя и своих близких!

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В Татарстане ожидается резкое ухудшение погоды
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