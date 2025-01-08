В Татарстане ожидается резкое ухудшение погоды

Метеорологи предупреждают жителей Татарстана о серьезных изменениях погодных условий. В ближайшие дни в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 21 м/с, что соответствует 9 баллам по Шкале Бофорта и классифицируется как штормовой ветер. Для сравнения, ураганным считается ветер, скорость которого превышает 31 м/с.

Кроме того, синоптики прогнозируют сильный гололед и метель, которая может снизить видимость до 1000 метров и менее.

Жителям республики рекомендуется быть предельно осторожными, особенно на дорогах. Соблюдайте правила безопасности, избегайте поездок на личном транспорте при плохой видимости и гололеде, а также следите за обновлениями прогнозов погоды. Берегите себя и своих близких!