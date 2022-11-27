В Татарстане ожидается туман и до 10 градусов мороза

Сегодня, 27 ноября, в Татарстане ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В утренние часы возможен туман. Осадки маловероятны. Ветер умеренный северо-восточный. На дорогах возможно образование гололедицы.

Температура воздуха днем составит от −5 до −10 градусов.

Ранее «КВ» сообщали, что температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.

По словам метеоролога, профессора КФУ Юрия Переведенцева, в ближайшую декаду декабря столбик термометра опустится на четыре градуса ниже многолетней климатической нормы.