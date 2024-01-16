В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий

От УГМС РТ поступило штормовое предупреждение. Вечером 16 января, ночью и днем 17 января по Татарстану и в Казани ожидаются:

- сильный южный ветер 17-22 м/с, в период с 20 часов 16 января до 11 часов 17 января местами очень сильный ветер порывами 25-27 м/с;

- сильная метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее;

- сильный снег;

- на дорогах снежные заносы.

В случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по тел: 8 (843) 5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8 (843) 2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).