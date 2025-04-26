В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий: сильный ветер и грозы

Региональный Гидрометцентр предупредил о приближении неблагоприятных погодных явлений. Согласно прогнозу, в период с вечера 26 апреля до конца дня 27 апреля на территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. В столице региона максимальная скорость ветра может достигать 15 м/с.

Особое внимание синоптики обращают на вероятность грозовых явлений в отдельных районах в ночные часы.

Специалисты рекомендуют жителям и гостям республики:

избегать нахождения вблизи потенциально опасных объектов (линий электропередач, старых деревьев, ненадежных конструкций);

учитывать погодный фактор при планировании поездок;

проявлять особую осторожность при управлении транспортными средствами в условиях ухудшения видимости.

Метеорологи продолжают мониторинг ситуации и рекомендуют следить за актуальными прогнозами.