 В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер
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В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 26-27 июня, вероятность осадков небольшая, воздух прогреется до +20..+26 градусов.

Республика
22 июня 2023  13:37
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня во второй половине дня и вечером в Татарстана ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. 

Завтра, 23 июня, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, местами с небольшим кратковременным дождем. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов, днем поднимется до +21 градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. 

В субботу, 24 июня, ночью существенных осадков не прогнозируется. Днем местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +17 ..+22 градусов. 

В воскресенье, 25 июня, днем также обещают небольшой дождь. Ночью станет теплее: плюс 6−11 градусов, днем температура также повысится — до 24 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 26-27 июня, вероятность осадков небольшая. Воздух прогреется до +20..+26 градусов.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанцев предупредили об апрельской погоде в ближайшие дни. Ночью температура воздуха составит от 4 до 9 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше 12 градусов.

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