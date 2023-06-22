В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

Сегодня во второй половине дня и вечером в Татарстана ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Завтра, 23 июня, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, местами с небольшим кратковременным дождем. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов, днем поднимется до +21 градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В субботу, 24 июня, ночью существенных осадков не прогнозируется. Днем местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +17 ..+22 градусов.

В воскресенье, 25 июня, днем также обещают небольшой дождь. Ночью станет теплее: плюс 6−11 градусов, днем температура также повысится — до 24 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 26-27 июня, вероятность осадков небольшая. Воздух прогреется до +20..+26 градусов.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанцев предупредили об апрельской погоде в ближайшие дни. Ночью температура воздуха составит от 4 до 9 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше 12 градусов.