В Татарстане ожидаются заморозки и шквалистый ветер

В ночь на 28 апреля и утром в Татарстане прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, а также образование гололедицы на дорогах. 28-29 апреля в отдельных районах республики возможны ночные и утренние заморозки до -5 градусов.

МЧС Татарстана рекомендует жителям соблюдать осторожность при передвижении по скользким поверхностям, использовать противоскользящие приспособления и по возможности воздержаться от дальних поездок. Особую внимательность следует проявить пожилым людям.

Аграриям и садоводам необходимо принять меры по защите растений от заморозков. Спасатели напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.