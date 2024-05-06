В Татарстане перекроют участок трассы М7

Сегодня, 6 мая, на трассе М7 возле деревни Беркут-Сукаче ограничат движение автомобильного транспорта – оно будет осуществляться только по одной из полос в каждую сторону. Причиной стало строительство надземного пешеходного перехода. Ограничения снимут завтра, 7 мая.

«Волго-Вятскуправтодор» рекомендует следовать указаниям временных дорожных знаков до завершения работ.

Также в ночь с 7 на 8 мая будут полностью перекрыты все полосы на этом участке дороги в двух направлениях: в сторону Уфы и Москвы. Геолокация работ располагается на 930 км федеральной трассы М7.