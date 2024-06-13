В Татарстане переоборудовали 255 единиц техники на газомоторное топливо

В Татарстане наблюдается рост популярности газомоторного топлива. За первые пять месяцев 2023 года на метан были переоборудованы 255 единиц техники, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра промышленности и торговли республики Марат Минибаев.

Помимо этого, в Татарстане за указанный период были приобретены 140 единиц новой техники, большая часть которой – это автобусы. В прошлом году за аналогичный период были приобретены всего 6 единиц техники.

Природный газ почти вдвое экономичнее традиционного бензина, поэтому владельцы машин, переоборудованных на газ, могут полностью окупить свои затраты в среднем за 9 месяцев.

Минибаев отметил, что в республике действует программа субсидирования переоборудования автомобилей на газ. Для легковых автомобилей субсидия составляет 24 тысячи рублей, для магистральных тягачей – 132 тысячи рублей. Это позволяет сэкономить до 25% от стоимости переоборудования, которая для легковых автомобилей составляет около 120 тысяч рублей.

Татарстан несколько раз признавался лучшим регионом в России по развитию рынка газомоторного топлива, и республика намеревается удерживать лидерство в этом направлении.