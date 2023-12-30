В Татарстане пересчитали зайцев

Черный Водяной Кролик (или заяц, или кот, кому как больше нравится) – символ уходящего года. В Госкомитете РТ по биоресурсам подсчитали, насколько больше зайцев стало в нашей республике.

Кролики и зайцы относятся к семейству зайцев, отряду зайцеобразных. В этом семействе несколько видов: русак, беляк, песчаник, маньчжурский заяц и дикий кролик. В Татарстане их обитает только два вида – русак и беляк.

Итак, заяц-беляк – типичный обитатель леса и кустарниковых зарослей. Активен беляк преимущественно ночью. Зимой, устраивая лежку, зверек может закапываться довольно глубоко в снег. Устроившись на лежке, он некоторое время прислушивается, нет ли рядом какой-нибудь опасности, и убедившись, что все кругом спокойно, засыпает. Занесен в Красную книгу РТ, охота на данный вид запрещена. На сегодняшний день его численность достигает 9402 животных.

Заяц-русак – один из самых любимых персонажей народных сказок. Он немного трусоватый, хвастливый, но при этом невероятно быстрый и смекалистый. Между собой общаются с помощью перестукивания лапами. Эти звуки очень напоминают барабанную дробь. В республике обитает 37212 животных.

