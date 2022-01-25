 В Татарстане планируется построить новые железнодорожные пути до «Алабуги», Бегишево и Альметьевска
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В Татарстане планируется построить новые железнодорожные пути до «Алабуги», Бегишево и Альметьевска

Ветка до Бегишево будет включена в общую городскую систему пассажирских перевозок Челнов.

Республика
25 января 2022  15:35
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане прорабатывается строительство новых железнодорожных путей по направлениям до ОЭЗ «Алабуга», до международного аэропорта Бегишево и до Альметьевска. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Совместно с Куйбышевской железной дорогой мы будем прорабатывать строительство новых железнодорожных путей общего пользования: в ОЭЗ «Алабуга», до международного аэропорта Бегишево, в город Альметьевск», – сообщил министр.

По его словам, уже запланировано заключение соглашения с ПАО «Камаз» об инвестиции средств в строительство путей аэропорта Бегишево.

В Миндортранс РТ уточнили, что ветка до Бегишево будет включена в общую городскую систему пассажирских перевозок Челнов.

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