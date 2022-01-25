В Татарстане планируется построить новые железнодорожные пути до «Алабуги», Бегишево и Альметьевска

В Татарстане прорабатывается строительство новых железнодорожных путей по направлениям до ОЭЗ «Алабуга», до международного аэропорта Бегишево и до Альметьевска. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Совместно с Куйбышевской железной дорогой мы будем прорабатывать строительство новых железнодорожных путей общего пользования: в ОЭЗ «Алабуга», до международного аэропорта Бегишево, в город Альметьевск», – сообщил министр.

По его словам, уже запланировано заключение соглашения с ПАО «Камаз» об инвестиции средств в строительство путей аэропорта Бегишево.

В Миндортранс РТ уточнили, что ветка до Бегишево будет включена в общую городскую систему пассажирских перевозок Челнов.