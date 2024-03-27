В Татарстане планируют создать классы для обучения производству беспилотников

В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» планируется создать профильные классы в 18 школах Татарстана, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

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Республика
27 марта 2024  15:07
Автор:
Владислав Косолапкин

В качестве ресурсной базы проекта выступит Лаишевский торгово-технологическом техникум. Профильные классы появятся в Татарстане благодаря победе республики в образовательном проекте «Беспилотные авиационные системы». В общей сложности на реализацию инициативы выделено 300 млн рублей, включая республиканские средства. На данный момент ведется работа по подготовке педагогов.

Также министр рассказал, что в татарстанских школах появятся новые учебники по истории и родным языка, включая татарский и чувашский.

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