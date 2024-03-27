В Татарстане планируют создать классы для обучения производству беспилотников

В качестве ресурсной базы проекта выступит Лаишевский торгово-технологическом техникум. Профильные классы появятся в Татарстане благодаря победе республики в образовательном проекте «Беспилотные авиационные системы». В общей сложности на реализацию инициативы выделено 300 млн рублей, включая республиканские средства. На данный момент ведется работа по подготовке педагогов.

Также министр рассказал, что в татарстанских школах появятся новые учебники по истории и родным языка, включая татарский и чувашский.